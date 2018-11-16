Jo Johson’un yerine Nick Hurd getirildi

İNGİLTERE Ulaştırma Bakanı Jo Johnson istifa etti, yerine Nick Hurd getirildi.

2 saat önce
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İNGİLTERE Ulaştırma Bakanı Jo Johnson istifa etti, yerine Nick Hurd getirildi.

Ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) sürecini eleştiren Johnson, yeniden Brexit referandumu yapılması gerektiğini söyledi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması fikrinin hararetli savunucularından olan ağabeyi ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın aksine, kardeş Johnson, mevcut Brexit müzakerelerinin gidişatını eleştiriyor. Jo Johnson ayrıca, 2016 Brexit referandumunda, Avrupa Birliği’nde kalmaktan yana oy kullanmıştı.

Nick Hurd, geçen hafta Brexit görüşmelerinden istifa eden Jo Johnson’ın yerini alarak Londra Bakanı seçildi.

Jo Johnson’ın yerini alarak Londra Bakanı  seçilen Nick Hurd, başkentin kuzey batısındaki Ruislip, Northwood ve Pinner milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Lord Hurd’ın oğlu.

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