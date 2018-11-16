İngiliz sterlini istifalarla değer kaybediyor

İngiltere’de Bakanlar Kurulunun ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasına onay verdiğini açıklamasının ardından üç bakanın istifasının açıklamasıyla İngiliz sterlini sert değer kayıpları yaşıyor.

3 saat önce
0 52 Bir dakikadan az

İngiltere’de Bakanlar Kurulunun ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasına onay verdiğini açıklamasının ardından üç bakanın istifasının açıklamasıyla İngiliz sterlini sert değer kayıpları yaşıyor.

İngiltere’de Bakanlar Kurulunun ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasına onay verdiğinin açıklanmasının ardından İngiltere’de Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda’dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara ve son olarak İngiltere’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey istifalarını sundu.

İstifaların ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında (Londra saatiyle 12:03 itibariyle) yüzde 1,40 değer kaybederek 1,2811seviyesinden işlem görüyor.

ngiliz sterlinin Avro karşısında ise yüzde 1,39’luk değer kaybı ile 1,1323 seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin Türk lirası karşısında da yüzde 2,5’luk değer kaybıyla 6,920 seviyelerinden işlem görüyor. (HABERKIBRIS)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 dakika önce
23

İngiliz Yüksek Komiseri, Kıbrıs’taki sondaj çalışmalarını destekledi

6 saat önce
63

May: Brexit anlaşması doğru yol

19 saat önce
378

İngiltere’de ‘Brexit’ krizi: May görevden alınacak mı?

20 saat önce
430

Scooter’la hız yapan çocuğa görülmemiş ceza

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin