İstifalar sonrası May’den ilk açıklama geldi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit Zirvesi için kritik tarihi duyurdu. Birleşik Krallık ve AB arasında varılan Brexit anlaşmasının ardından Kuzey İrlanda Bakanı Vara da istifa ettiğini duyurdu. Kısa bir süre sonra Brexit Bakanı Dominic Raab, Suella Braverman ile İş ve Emeklilik Bakanı Esther Mcvey de istifalarını açıkladı. İstifaların ardından İngiltere Başbakanı Theresa May’den de ilk açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün akşam, 5 saatten fazla süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin AB ile vardığı Brexit anlaşma taslağını onayladığını duyurmuştu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da gelişme üzerine bugün, Brexit anlaşmasının 25 Kasım’daki zirvede imzalanacağını açıkladı.

ANLAŞMA SONRASI İSTİFA DEPREMİ

Birleşik Krallık ve AB arasında varılan Brexit anlaşmasının ardından Theresa May hükümetinden Kuzey İrlanda Bakanı Vara, metnin seçmenlerin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek istifa etti. Kısa bir süre sonra Brexit Bakanlığı’na Temmuz ayında getirilen Dominic Raab, İş ve Emeklilik Bakanı Esther Mcvey ve Suella Braverman da istifa ettiklerini açıkladı. Mcvey, “Dün kabineye sunduğunuz anlaşma referandumun sonucunu onurlandırmıyor”diyerek May’e tepki gösterdi.

MAY’DEN İSTİFALAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

İstifa haberlerinin ardından İngiltere Başbakanı May’den ilk açıklama geldi. May, dün kabineye sunulan anlaşmanın taslak bir anlaşma olduğunu ve bunun imzalanacak son metin olmadığını açıkladı. May İngiliz halkına karşı bir sorumluluğu olduğunu ve bunu bir sonuca vardırmak istediğini belirterek “Avrupa Birliği’nde kalma seçeneğini değerlendirmeyeceğiz” dedi.

MUHALEFET LİDERİ CORBYN’DEN MAY’E TEPKİ

İngiltere’de muhalif İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de May’e sert tepki göstererek “büyük ve zarar dolu bir anlaşma ile hükümeti kaosa sürüklemeye çalışıyor” dedi. Corbyn, parlamentonun bu taslağı asla kabul etmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

BREXİT SÜRECİ

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti”nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değildi.

Alınan onay ile birlikte İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den resmen ayrılmış olacak. İngiltere’yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir ‘geçiş süreci’ öngörülüyor.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almıştı.