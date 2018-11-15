Brexit krizi: İngiltere bakanlarından 2’nci istifa…
İngiltere'de, Brexit Bakanı Dominic Raab ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey, Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasını destekleyemeyeceklerini söyleyerek istifa etti.
İngiltere’de, Brexit Bakanı Dominic Raab ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey, Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasını destekleyemeyeceklerini söyleyerek istifa etti.
Raab’dan sonra istifasını açıklayan Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de istifasını açıklarken, “Dün kabineye getirilen anlaşma, referandumun sonucuna saygı göstermiyor” dedi.
Raab’ın istifasının ardından İngiliz Sterlini sert şekilde düşmüş, yüzde 1,1 değer kaybederek ABD Doları karşısında 1,28 seviyesine gerilemişti.