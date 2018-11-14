İskoçya Başbakanı Sturgeon: “Brexit İskoçya için kötü”

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit anlaşmasının İskoçya için kötü olacağını söyledi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiliz basınına yaptığı açıklamada İngiltere ile AB arasındaki taslak Brexit anlaşmasının ülkesi için kötü olacağını iddia etti.

Sturgeon, anlaşma teklifine göre Kuzey İrlanda ortak pazarda kalırken İskoçya’nın pazardan çıkmak zorunda kalacağını belirterek, durumun İskoçya’daki iş ve yatırım üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olacağını vurguladı. Sturgeon, “İskoçya için en kötüsü. Anlaşma bizi pazardan ayıracak ve biz ortak pazarda kalacak olan Kuzey İrlanda ile yatırım ve iş için rekabet ederken, onlar pazarda kalmaya devam edecek. Bu, İskoçya’da iş ve yatırım için yıkıcı bir etki oluşturacak ve herkesin kabul etmeye hazır olması gereken bir şey değil” dedi.