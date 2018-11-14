Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller Grubu Londra’da buluştu

BRİTANYALI Kıbrıslı Türk Profesyoneller Grubu’nun (The British Turkish Cypriot Professionals – BTCP) ikinci sosyal toplantıları Kuzey Londra’da Cockfosters’de La Petite Auberge’de gerçekleştirildi.

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ve eşinin onur konuğu olduğu geceye sayıları 60’a yaklaşan genç Kıbrıslı Türk profesyonel iş insanları katıldı.

Başkanlığını Eda Ayyıldız’ın yürüttüğü ve yönetimde Fatma Hüseyin, Hilmi Osman, Ceyhun Sesigüzel ve Emre Gürler’in bulunduğu grup Mart 2018’de kuruldu.

Başkan Eda Ayyıldız’ın açılış konuşmasını yaptığı gecede, Ceyhun Sesigüzel program ve projeleri hakkında bilgiler vererek, küçük kahve sohbetlerinde bir araya gelmenin önemi üzerinde durdu.

Gecede kısa bir konuşma yapan Tuncalı, Kıbrıs Türkünün yıllar içerisinde İngiltere’de güçlü bir toplum yapısına sahip olduğunu, ancak genç ve profesyonel örgütlerin eksikliğini hep yaşadıklarını, zaman zaman oluşan bu grupların bir süreklilik kazanamadığını belirtti.

Toplumdaki bu eksikliği fark edip hızla örgütlenen ve kısa sürede yüksek sayıya ulaşan grubu tebrik eden Tuncalı, hem birbirilerine iş, profesyonel yaşam ve sosyal yaşamda destek vereceklerini, hem de ait oldukları Kıbrıs Türk kimliğini tanıtarak Topluma da destek olacaklarını ifade etti. Tuncalı, son olarak Temsilcilik olarak gereken her desteği vermeye hazır olduklarını da ekledi.