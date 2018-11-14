Emlak devi 6 şubesini kapattı! Foxtons Emlak Acentesi, İngiltere'deki Brexit belirsizliği ve fiyatlar ile vergilerin yüksek olmasından ötürü 6 şubesini kapattığını doğruladı.

Foxtons Emlak Acentesi, İngiltere’deki Brexit belirsizliği ve fiyatlar ile vergilerin yüksek olmasından ötürü 6 şubesini kapattığını doğruladı.

Milyarder Jon Hunt‘ın sahip olduğu Foxtons Emlak Acentesi, İngiltere’deki 6 şubesini kapatma kararını doğruladı. Foxtons, yüksek fiyatların, damga vergisindeki yükselişin ve Brexit belirsizliğinin sermaye satışlarını etkilediğini ifade etti.

The Guardian’ın haberine göre emlak acentesi İngiltere’nin Londra, Barnes, Beckenham, Enfield, Loughton ve Ruislip merkezindeki ofislerini kapattığını duyurdu. 30 Eylül’den bugüne bir güncelleme yaptıklarını ancak daha fazla bir kapanışın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Kapanan bölgelerdeki çalışanlar başka yerlerde yeniden konuşlandırıldı.

HİSSELERİ DE DÜŞTÜ

Satış kapsamında 3. çeyrek gelirleri bir önceki yılın aynı döneminde 10.3 milyon sterlinden 9.9 milyon sterline geriledi. Ancak kiralama kapsamında gelirler pozitif şekilde ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene 22.5 milyon sterlin seviyesindeki kiralama 23.1 milyon sterline çıktı.

Salı günü şirket hisseleri 50p’nin hemen altında yüzde 0,3 düştü. Foxtons’ın hala Londra’da 61 şubesi bulunuyor. (HÜRRİYET.COM)