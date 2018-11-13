Hulus Çağlar İbrahim yaşamını yitirdi

Kıbrıs’ta sendikal ve sol mücadelenin önde gelenlerinden Hulus Çağlar İbrahim hayatını kaybetti. Kıbrıs’ta solun gelişim sürecine ilişkin ciddi katkıları olan Hulus Çağlar İbrahim’in ölümü üzüntü yarattı.

Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Silifke köyünde 7 kardeşin en küçüğü olarak 1931’de doğan İbrahim, küçük yaşta işçi temsilcisi oldu. Daha sonra ise Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak sendikası PEO Başkan Yardımcılığına kadar yükseldi.

Kıbrıs’ta 1950’lerin ikinci yarısında sendikacılara yönelik suikastlar başlayınca 1958’de Londra’ya göç eden İbrahim, Londra’da sosyalist mücadelesine devam etti.

Derviş Ali Kavazoğlu ve Fazıl Önder’in yakın arkadaşı olan Hulus İbrahim, anılarını BADEV yayınları altında çıkarttığı ‘Mücadele Yılları’ isimli kitabında toplamıştı.