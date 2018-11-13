KAHRAMANMARAŞ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un girişimleriyle İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği kuruldu.

Yapılan istişare sonucunda İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanlığına Ali Kılınç, Denetim Kurulu Başkanlığına Özkan Güven getirildi.

İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği kurucu üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

Ali Kılınç, Şükrü Aybakar, Nevzat Kaya, İbrahim Altun, Rayif Dağ, Şerif Kuzu, İsa Gönen, Celal Tankişi, Musa Yurdagül, Ramazan Ganidağlı, Abdulhakim Dağ, Yusuf Kılınç, Özkan Güven, Bedran Çullu, Abdulkadir Özdemir, Nazmi Çayır, Hasan Huseyin Yıldız, Mehmet Emin Tankişi, Cuma Ganidağlı ve Ali Demirci.

Dernek tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

“İngiltere de yaşayan bütün Kahramanmaraşlıları bir araya getirmek için İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği’ni kuruldu. Toplantıya katılanlar, bütün Kahramanmaraşlılara eşit mesafede hizmet edecek, Kahramanmaraş’ a ve Kahramanmaraşlılara katkı sağlayacak ortak yapının nasıl olması ve nasıl olmaması gerektiğini dile getirdiler. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, toplantıya görüntülü arama ile katılarak her türlü desteği ile bu oluşumunun arkasında olduğunu, bütün Kahramanmaraşlıların tek yumruk olarak bir arada olması gerektiğini; geç kalınmış bu oluşumun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek İngiltere’de yaşayan tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerini selamladı.

Başkan Ali Kılınç, yarından itibaren Kahramanmaraş’a ait bütün derneklerin ve kuruluşların tek tek ziyaret edilerek görüşlerinin alınacağını dile getirdi. ilk amaçlarının da Kahramanmaraş ya da çevresine Londra’dan direk uçuş için THY yetkilileri ile bir an önce görüşmek olduğunu söyledi. İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneğinin bütün Kahramanmaraşlılara ve katkı sağlayacak herkese açık olduğunu dile getiren Kılınç, bu oluşuma katılmak ve katkı sağlamak isteyen ayrıca Kahramanmaraş ile ilgili projesi olan, söyleyecek bir sözü herkesin 07794444008 numaralı telefondan ya da ingilterekahramanmaraslilar@gmail.com adresinden kendisine ulaşılabilineceğini söyledi.

Ali Kılınç ilerleyen haftalarda yönetim kurulu ile birlikte Kahramanmaraşlılar Derneğinin amaçları, faaliyetleri, hedefleri ve projeleri ile ilgili daha detaylı açıklama yapmak için basın toplantısı düzenleneceğini sözlerine ekledi.”