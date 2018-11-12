Londra’daki Costa kahve dükkanında bıçaklama…

Kuzey Londra'daki Arnos Grove Metro istasyonu yakınındaki Bowes Road'daki Costa kahve dükkanında saat 11.30 sıralarında bir kişi bıçaklandı.

3 saat önce
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Kuzey Londra’daki Arnos Grove Metro istasyonu yakınındaki Bowes Road’daki Costa kahve dükkanında saat 11.30 sıralarında bir kişi bıçaklandı.

Olayla ilgili açıklama yapan Met polisi 20’li yaşlarında olduğu düşünülen yaralının durumunun kritik olduğunu söyledi. Bıçaklama olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay sonrasında bölge polis tarafından kordon altına alındı. Londra için ulaşımda aksamalar yaşandı.

 

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