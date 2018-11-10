Aktivistlerden ‘Putin’li Brexit eleştirisi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olarak bilinen Brexit'te Rusya'nın etkisi olduğu iddia eden bir grup aktivist, Londra sokaklarını ilginç afişlerlerle donattı.

2 saat önce
0 69 Bir dakikadan az

İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden ayrılma sürecinde Rusya‘nın etkisi olduğu iddia eden bir grup aktivist, Londra sokaklarına içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resminin de bulunduğu eleştirel afişler astı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci olarak bilinen Brexit’te Rusya’nın etkisi olduğu iddia eden bir grup aktivist, Londra sokaklarını ilginç afişlerlerle donattı. Aktivistler hazırladıkları görselde Putin’in elinde Rusya bayrağı taşıdığı ve göz kırptığı bir fotoğrafı kullandı. Slogan olarak ise Rusya ve Büyük Britanya bayrağının ortak renklerine dikkat çekerek, “Hadi kırmızı beyaz ve mavinin Brexit’ini kutlayalım” ifadelerini kullandı. (İHA)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

6 saat önce
94

Boris Johnson’ın kardeşi, hükümetten istifa etti

19 saat önce
209

Yeraltı trenlerinde iletişim kurabilmek artık mümkün…

1 gün önce
223

Times: Brexit Anlaşması Salı günü yayınlanacak

1 gün önce
98

Michelle Obama’nın konuşmasının biletleri 30 dakikada tükendi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin