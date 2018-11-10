Aktivistlerden ‘Putin’li Brexit eleştirisi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olarak bilinen Brexit'te Rusya'nın etkisi olduğu iddia eden bir grup aktivist, Londra sokaklarını ilginç afişlerlerle donattı.

İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden ayrılma sürecinde Rusya‘nın etkisi olduğu iddia eden bir grup aktivist, Londra sokaklarına içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resminin de bulunduğu eleştirel afişler astı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci olarak bilinen Brexit’te Rusya’nın etkisi olduğu iddia eden bir grup aktivist, Londra sokaklarını ilginç afişlerlerle donattı. Aktivistler hazırladıkları görselde Putin’in elinde Rusya bayrağı taşıdığı ve göz kırptığı bir fotoğrafı kullandı. Slogan olarak ise Rusya ve Büyük Britanya bayrağının ortak renklerine dikkat çekerek, “Hadi kırmızı beyaz ve mavinin Brexit’ini kutlayalım” ifadelerini kullandı. (İHA)