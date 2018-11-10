Boris Johnson’ın kardeşi, hükümetten istifa etti İngiltere'de eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, 2. Brexit referandumu yapılmasını isteyerek hükümetten istifa etti.

İngiltere’de eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson, 2. Brexit referandumu yapılmasını isteyerek hükümetten istifa etti.

Jo Johnson, kabinede hem Ulaştırma Bakan Yardımcısı hem de Londra’dan sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Johnson istifasını duyurduğu açıklamasında, Başbakan Theresa May’i eleştirdi.

May’in Brexit müzakerelerini yürütürken “hayal dünyasında yaşadığını” söyleyen Johnson, “İngiltere, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük krizin eşiğinde” dedi.

Johnson, İngiltere’de Brexit için mutlaka yeniden referandum yapılması gerektiğini belirtti.

Eski bakan 2016’daki referandumda, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması için aktif kampanya yürüten kardeşi Boris Johnson’ın aksine Brexit’e karşı çıkmıştı.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Temmuz ayında istifa etmişti.

LONDRA’DAKİ GÖSTERİYE YÜZ BİNLERCE KİŞİ KATILMIŞTI

İngiltere’de Brexit’e karşı çıkan 70 iş insanı, geçen hafta Sunday Times gazetesine, ülkede ikinci bir referandumun düzenlenmesi gerektiğini vurguladıkları bir mektup yazmıştı.

Londra’da geçen ay benzer taleple düzenlenen bir gösteriye de en az 670 bin kişi katılmıştı.

İngiltere Başbakanı May ise ikinci bir referandumun “halkın güvenine ihanet” anlamına geleceğini söylüyor.

AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinde henüz anlaşma sağlanamadı.

İngiltere, 31 Mart 2019’da AB’den ayrılacak. (BBCTÜRKÇE)