İngiltere Başbakanı May’in konvoyuna araç daldı Belçika'da, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Belçika Başbakanı Charles Michel'ı taşıyan konvoya araba daldı.

Belçika’da, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Belçika Başbakanı Charles Michel’ı taşıyan konvoya araba daldı.

Brexit görüşmeleri için Belçika’da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in konvoyuna bir araç çarptı.

Kaza, Brexit görüşmeleri için Belçika’da bulunan May’in araç konvoyu, bir anma törenine katılmak için seyir halindeyken meydana geldi.

Aracın Mayi’in bulunduğu arabaya çarpmadığı bildirildi.

Konvoyda Belçika Başbakanı Charles Michel’in de olduğu aktarıldı.

Kazada iki motosikletli polisin yaralandığı bildirildi.

Olayın terörle bağlantılı olmadığı açıklandı.