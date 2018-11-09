İngiltere açıklarında, kaçak bot tespit edildi

İngiliz kanalında bir teknede sabah erken saatlerde tespit edilen yedi şüpheli göçmen yakalandı.

2 saat önce
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İngiliz kanalında bir teknede sabah erken saatlerde tespit edilen yedi şüpheli göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İran’dan olduğu düşünülen grubun, Sınır Kuvvetleri memurları tarafından, Dover Kanalında küçük bir botta “durdurulduğunu” kaydetti.

Bu sabah 02.20 sularında meydana gelen olayda, çağrılan sahil güvenlik görevlileri tarafından tespit edilen grup karaya çıkarıldı.

Göçmenlere yetkililer tarafından yapılan tıbbi değerlendirme sonucunda herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi.

Denizcilik ve Sahil Güvenlik Dairesi sözcüsü olayı onaylayarak: “HM Sahil Güvenlik şu anda Dover Kanalında bir olayla Sınır Kuvvetlerine yardım ediyor.” açıklamasında bulundu.

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