İngiltere’de robotla yapılan ameliyat ölümle sonuçlandı, nedenleri araştırılıyor İngiltere’deki bir hastane, ölümle sonuçlanan ve ilk kez robot asistanlığında gerçekleştirilen kalp kapakçığı ameliyatı sonucu hastanın ölüm nedenini araştırıyor.

İngiltere’deki bir hastane, ölümle sonuçlanan ve ilk kez robot asistanlığında gerçekleştirilen kalp kapakçığı ameliyatı sonucu hastanın ölüm nedenini araştırıyor.

Robot yardımlı ilk mitral kapak onarım ameliyatı, Newcastle’daki Freeman Hastanesi’nde emekli şef Stephen Pettitt’in ölümü ile sonuçlandı.

Baş cerrah Sukumaran Nair ve asistan cerrah Thasee Pillay birbirini duymakta zorluk çekiyorlardı. Çünkü robot ameliyat sırasında fazla ses çıkarıyordu. Nair, Da Vinci adlı robotun dikişleri yanlış şekilde attığını söylemek için iş arkadaşlarıyla bağırarak iletişim kurmak zorunda kaldı ve bu esnada olmaması gerekenler yaşandı.

Robot, hastanın aort damarına zarar verdi ve robotun görmesini sağlayan kamera da dahil her yer kan oldu. Olaylar kontrolden çıktığında, robot uzmanı olan ve herhangi bir sorun anında müdahale etmesi gereken kontrolörler çoktan ortadan kaybolmuşlardı.

Cerrahlar, kamerasına kan bulaşması sonucu kör olan robotu terk edip, kalbi onarmak için açık kalp ameliyatına başlasalar da hastanın kalbi yetersiz çalışıyordu. Hasta geçirdiği organ yetmezliğinin sonucunda hayatını kaybetti.

Uzman kardiyotorasik cerrah Kevin Brennan, erken ayrılmaları sebebiyle kontrolörleri suçladı ve “Hayati bir yardımın eksikliği, böyle kritik bir zamanda büyük bir darbe oldu” açıklamasında bulundu.

Ulusal sağlık Hizmeti’nden (NHS) Barry Speker, bir profesörün Nair’i eleştirdiği bir yazıyı okudu ve Nair’i böyle bir teknolojiyle ameliyata sokmanın “yürümeden koşmaya çalışmak” olduğunu belirtti. Cerrahların robotlarla birlikte gerçek hastalar üzerinde ameliyatlar gerçekleştirmeden önce mankenler üzerinde 40 adet ameliyat yapmaları bekleniyordu. Nair, gelen eleştirileri kabul ederek robotla ilgili birçok eğitim seansını kaçırdığını çünkü başka yerlerde ameliyatlarda olduğunu söyledi.

Anestezi uzmanı Dr. Anthony George’a göre Nair, kontrolörlerin erken çıkacağını bile bile ameliyata devam etti. George ayrıca, ameliyatın ne kadar kötü gittiği konusundaki uyarılarına da kulak asılmadığını söyledi.

NHS bünyesinde 60 cerrah robot var ve bu robotlarla 2 bin 500’ün üzerinde ameliyat gerçekleştirildi. Ancak bunlardan hiçbiri mitral kapak ameliyatı değildi. Adli tabip Karen Dilks, robot yardımsız bir açık kalp ameliyatı yapılsaydı hastanın kurtulma şansının çok daha fazla olacağını söyledi.