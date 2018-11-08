İçişleri Bakanı, Londra’daki cinayetlerle ilgili polise çağrıda bulundu

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Metropolitan Polisini, başkent Londra’da yaşanan son cinayet sonrasında ‘bıçak suçuna’ verdiği tepkiyi hızlandırmaya çağırdı.

Bakan Javid, polis memurlarının şiddet olaylarını sonlandırması amacıyla tüm yetkilerini kullanmalarını istedi.

Çarşamba günü, Javid, Metropolitan Polis Komiseri Cressida Dick’i Londra’daki en son yaşanan ‘bıçakla ölümlerle’ ilgili bir güncelleme yapılması için çağrıda bulundu. Londra’daki bıçaklı şiddet suçlarının ulusal bir sorun olduğunu kabul etti.

Başkan Javid, Komisere, memurların sokaklarda gördükleri şiddet suçu nedeniyle “derinden endişe duyduğunu” söyledi ve İçişleri Bakanlığının suçları önlemek amacıyla yapılan çalışmaların devam etmesini istediğini söyledi.