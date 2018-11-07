Pist ışıklandırması bozuldu, Londra’da hava trafiği durdu

Londra Heathrow Havalimanı, pistlerdeki ışıklandırma sistemlerinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.

3 saat önce
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Londra Heathrow Havalimanı, pistlerdeki ışıklandırma sistemlerinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.

Londra Heathrow Havalimanı, havalimanı bünyesindeki iki pistin ışıklandırma sisteminde meydana gelen bir arıza sebebiyle uçuşlara geçici bir süre ara verdi.

Havalimanının Twitter hesabından yapılan yeni duyuruda arızanın giderildiği ve uçuşların devam ettiği bilgisi aktarıldı.

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