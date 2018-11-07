“İngiltere pazarına yönelik tur operatörlerine verilen reklam katkısı, 2019’da devam edecek” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda, İngiltere pazarına yönelik çalışmalar hakkında sektör temsilcilerine bilgi veren Ataoğlu, İngiltere pazarının daha da güçlenmesi için işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu yıl tur operatörlerine yapılan reklam katkısı hakkında da konuşan Ataoğlu, tanıtımların kesilmeyeceğini, bu tanıtımların 2019 yılında da devam edeceği müjdesini verdi.

Bakan Ataoğlu, başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer havayolu şirketleri ile de görüşme içerisinde olduklarını Londra’dan Ercan Havalimanı’na seyahat edecek yolcuların uçak değiştirmeden gelebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Toplantıya katılan sektör temsilcileri de yaşanan sıkıntılardan bahsederek, ulaşım konusunda Bakan Ataoğlu’nun yapmış olduğu girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler.