Uyuşturucuyla yakalan meclis üyesi, görevinden istifa etti

MÜZİK festivaline uyuşturucu ile yakalanan İşçi Partisi Edmonton Milletvekilli Kate Osamor’un oğlu ve İşçi Partisi Haringey meclis üyesi, istifa çağrılarıyla karşılık verdi.

İshmael Osamor Haringey meclis üyesi görevinden istifa etti.

İşçi Partisi Edmonton Milletvekilli Kate Osamor’un oğlu İshmael Osmaor, geçtiğimiz yıl Dorset’teki Bestival etkinliğinde 2,500 pound değerinde kokain, estasy, ketmain ve esrarla yakalanmıştı.

29 yaşındaki Haringey meclis üyesi İshmael Osmaor, 26 Ekim Cuma günü Bournmemouth Crown Mahkemesi’nde uyuşturucu tedarik etme ve sahip olma nedeniyle suçlu bulunmuştu.

İshamael Osmaor, 200 saatlik ücretsiz çalışma ile iki yıllık toplum hizmetine mahkum edildi. Ayrıca 400 pound para cezasına çarptırılmıştı.

Bu yıl Mayıs ayında gerçekleşen yerel seçimlerde, Osmaor West Green bölgesinde meclis üyesi olarak seçilmişti. Fakat Broadwater Farm Resident Engagement için kabine başkan yardımcısı olarak görevinden istifa etmişti.

Fakat, muhalefet grupları Osmaor’un meclis üyesi olarak istifa etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştu.

İshamael Osamor’de, Haringey meclis üyesi görevinden istifa ettiğini açıkladı.