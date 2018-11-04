Kitabevi imece usulüyle taşındı

İngiltere'nin Southampton kentinde bulunan October Books kitabevi, kitapseverlerin desteği ile taşındı.

13 dakika önce
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İngiltere’nin Southampton kentinde bulunan October Books kitabevi, kitapseverlerin desteği ile taşındı.

İngiltere’de solcu bireylerin işlettiği OctoberBooks adlı kitapçı, kira artışı yüzünden 150 metre ilerideki dükkana taşınmak zorunda kaldı. Kâr amacı gütmeyen kitabevi October Books’a yeni yerlerine taşınmak için 250 gönüllüden destek geldi.

2 binden fazla kitap imece usulüyle insan zinciri oluşturularak taşındı.

150 METRELİK İNSAN ZİNCİRİ

Bağış ve kredilerle toparlanan para ile yeni yerinen taşınan October Books gönüllüler aracılığıyla taşındı. Pazar günü bir araya gelen yüzlerce gönüllüllü, 150 metrelik bir insan zinciri oluşturarak kitabevinin taşınmasına yardımcı oldu.

Gönüllülerin desteğinin inanılmaz bir topluluk gösterisi olduğunu söyleyen kitabevinin gönüllü çalışanı Clare Diaper, “Bizler toplumumuz için çalışıyoruz ve bu karşılığı görmek gerçekten yüreklendiriyor” dedi. (ENSONHABER.COM)

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