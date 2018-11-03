İnsan beynini taklit edecek

İnsan beynini taklit edebilme kapasitesine sahip ilk süper bilgisayar ‘SpiNNaker’ İngiltere’de 12 yıl süren çalışmalardan sonra faaliyete geçecek.

2 saat önce
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İnsan beynini taklit edebilme kapasitesine sahip ilk süper bilgisayar ‘SpiNNaker’ İngiltere’de 12 yıl süren çalışmalardan sonra faaliyete geçecek.

Manchester Üniversitesi’nin geliştirdiği ‘SpiNNaker’ saniyede 200 trilyon işlem yapabiliyor. Bu da insan beynindeki nöronları dar kapsamlı da olsa taklit edebilecek bir işlem kapasitesine işaret ediyor. 15 milyon sterline (109 milyon TL) mal olan süper bilgisayar, geleneksel bilgisayarlardan farklı olarak standart yolla büyük boyutlu verileri göndererek iletişim kurmuyor. Bunun yerine beynin iletişim mimarisini taklit ederek eşzamanlı olarak farklı yerlere küçük miktarda veriler yolluyor. Uzmanlar, SpiNNaker sayesinde insan beyninin işleyişine dair daha fazla bilgi edinilebileceğini ve yapay zekâ araştırmalarında da daha fazla ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor.

MALTA ROBOTLARA VATANDAŞLIK VERECEK

Malta Dijital Ekonomi ve İnovasyon Bakanı, yapay zekâ robotlarına vatandaşlık vereceklerini ifade etti. Suudi Arabistan, geçen yıl Hanson Robotics şirketinin ürettiği robot Sophia’ya vatandaşlık vermişti. (HÜRRİYET.COM)

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