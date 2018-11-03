Merkel: İngiltere Brexit sonrası da Avrupa’nın bir parçası olacak Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Brexit ile AB'den çıksa bile Avrupa'nın bir parçası olarak kalacağını, bu kapsamda İngiltere ile iyi bir ortak çalışma içerisinde olmak istediklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere‘nin Brexit ile AB‘den çıksa bile Avrupa‘nın bir parçası olarak kalacağını, bu kapsamda İngiltere ile iyi bir ortak çalışma içerisinde olmak istediklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya‘nın başkenti Varşova‘ya ziyaret gerçekleştirdi. Belweder Sarayı’nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Angela Merkel ve heyeti, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki başkanlığında Polonyalı yetkililerle görüştü. Almanya-Polonya arasındaki ikili ilişkiler, Avrupa Birliği‘nin son dönemde yaşadığı sorunlar ve Avrupa’nın enerji ve güvenlik politikalarının konuşulduğu görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk olarak söz alan ev sahibi Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya ve Polonya’nın Avrupa Birliği’nin hem içten hem de dıştan güçlendirilmesi için ortak çalışma yürütülmesi zorunluluğunun bilincinde olduklarını, AB’ye ilişkin konularda Almanya Başbakanı ile gittikçe artan ölçüde ortak görüşe sahip olduklarını belirtti. Konuşmasında İngiltere’nin AB’den çıkacak olmasını da değerlendiren Morawiecki, “Birleşik Krallık’la sürdürülecek güçlü ekonomik ve politik bağlar gerek Almanya’nın gerekse Polonya’nın çıkarına” şeklinde konuştu.

HUKUKUN, EGEMENLİĞİ GÖZETMESİ İÇİN ÇAĞRI

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, iki ülkenin NATO çerçevesi dahil olmak üzere farklı jeopolitik alanlarda Amerika Birleşik Devletleri ile daha sıkı işbirliği içerisinde olunması hususunda hem fikir olduğunu da kaydetti. İki ülkenin Kırım‘ın hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi ve Ukrayna‘nın kasıtlı olarak istikrarsızlaştırılması hususunda ortak bakış açısına sahip olduğunu belirten Başbakan Morawiecki, Almanya ve Polonya olarak Rusya’yı uluslararası genel hukuk normlarını, bu kapsamda toprak bütünlüğü ve hukukun egemenliği ilkesini gözetmeye davet ettiklerini söyledi.

İNGİLTERE, AVRUPA’NIN BİR PARÇASI OLACAK

Morawiecki’nin ardından söz alan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, konuşmasına Polonya-Almanya arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Morawiecki ve ekibiyle Avrupa’nın sorunlarını ele aldıklarını, en kısa süre içerisinde İngiltere ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varmak istediklerini ifade eden Almanya Başbakanı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıksa bile Avrupa’nın bir parçası olarak kalacağını, bu kapsamda Avrupa olarak birbirleriyle iyi bir ortak çalışma içerisinde olmak istediklerini belirtti.

Toplantıda ekonomik konuların da gündeme geldiğini aktaran Merkel, kalifiye iş gücündeki eksiklik, iklim değişikliği hususunda alınabilecek önlemler, yenilenebilir enerjiye geçişe ilişkin hususların görüşülen diğer konular arasında olduğunu söyledi. “Bugün Polonya ve Almanya çok iyi ticari partnerdir, iki ülke arasındaki yıllık ekonomik ticaret hacmi 110 milyar dolar seviyesindedir” diyen Merkel, Nord Stream 2 doğalgaz boru hattına da değindi. Almanya olarak Rusya ile imzaladıkları Nord Stream 2 Anlaşması kapsamında inşa edilen doğalgaz boru hattı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Almanya Başbakanı, “Öte yandan Ukrayna’nın Rus gazının transit geçişinin sağlandığı bir diğer ülke olarak kalmasını da istiyoruz, çünkü bu Ukrayna’nın güvenliğinin vazgeçilmez bir parçası” şeklinde konuştu. (HABERLER.COM)