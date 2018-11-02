Londra’da bir pilot sarhoş olduğu şüphesiyle gözaltına alındı Japon Hava Yollarında (JAL) çalışan bir pilotun, sarhoş olduğu şüphesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındığı açıklandı.