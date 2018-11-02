Londra’da bir pilot sarhoş olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

Japon Hava Yollarında (JAL) çalışan bir pilotun, sarhoş olduğu şüphesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındığı açıklandı.

4 saat önce
0 92 Bir dakikadan az

Japon Hava Yollarında (JAL) çalışan bir pilotun, sarhoş olduğu şüphesiyle İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda gözaltına alındığı açıklandı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’nın Heathrow Havalimanı’ndan pazar günü kalkmaya hazırlanan JAL’a ait uçağın pilotunun sarhoş olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

K.J. adlı 42 yaşındaki pilotun gözaltına alınması nedeniyle Londra — Tokyo uçuşunu yapmaya hazırlanan uçağın bir saat rötar yaptığı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde pilotun, kendisini pistteki uçağa taşıyan otobüsün şoförünün şüphelenmesi üzerine gözaltına alındığı kaydedildi.

Yapılan incelemede pilotun kanında yasal sınırdan 10 kat fazla alkol bulunurken, JAL yayımladığı açıklamayla olaydan dolayı özür diledi.

Pilotun uçağın üçüncü yardımcı pilotu olduğu bildirildi.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

3 saat önce
81

İngiltere’den Cemal Kaşıkçı jesti

4 saat önce
188

Londra’da bıçaklı saldırı

6 saat önce
92

Özel İnşaat ve Emlak eki

7 saat önce
89

Ataoğlu, Londra’da düzenlenecek olan Turizm Fuarı ile ilgili konuştu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin