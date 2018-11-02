Londra’da yaşayan Özcan’ın cinayetiyle ilgili yeni gelişme… Şubat ayında Barking’de Hassan Özcan’ın ölümüyle ilgili 15 yaşındaki bir çocuk suçlandı. 3 kişi ise Özcan’ın ölümüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şubat ayında Barking’de Hassan Özcan’ın ölümüyle ilgili 15 yaşındaki bir çocuk suçlandı. 3 kişi ise Özcan’ın ölümüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yasal nedenlerle 15 yaşındaki çocuğun ismi açıklanmadı. Özcan’ın ölümüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 21 yaşında olan 3 kişi Kareem Lashley-Weekes, Kamaal Mütevazı ve Jonathon Efionayi şiddet içeren suça ortak olmak nedeniyle suçlandı.