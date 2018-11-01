İngiltere ve Avrupa Birliği arasında geçici Brexit anlaşması İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıktıktan sonra AB pazarlarına erişimini sağlayacak geçici bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) çıktıktan sonra AB pazarlarına erişimini sağlayacak geçici bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

İngiltere ve Avrupa Birliği arasında kördüğüme dönen ayrılık anlaşması Brexit’te, aylardır süren müzakerelerin ardından somut bir adım atıldı.

İngiltere merkezli Times gazetesinde yer alan habere göre geçici finansal hizmetler anlaşması, İngiltere şirketlerinin Avrupa piyasalarına erişim hakkı verecek. AB, İngiltere’nin Brüksel’e “eşdeğer” bir düzenlemeye sahip olduğunu kabul edecek ve İngiltere’deki finans hizmet şirketlerinin şu anda Avrupa’da olduğu gibi faaliyet göstermesine izin verecek.

AB yetkilileri, İngiltere tarafından elde edilen bu avantajın şimdiye kadar alınan en iyi sonuç olduğunu açıkladı. Ancak anlaşma sadece finans piyasalarına erişimle sınırlı.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Haziran 2016’da yapılan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017’de de Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti”nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den resmen ayrılmış olacak.

İngiliz hükümeti son 3 aydır ülkenin AB ile herhangi bir anlaşmaya varılmadan Birlikten ayrılması seçeneğine yönelik hazırlıklarına hız verirken, uzmanlar bunun İngiliz ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olacağı uyarısını yapıyor.

İngiltere’de Brexit sürecini durdurmaya yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da var. Zaman zaman düzenledikleri yürüyüşler ile kamuoyu gündemine gelen bu gruplardan birine Macar asıllı ABD’li iş adamı George Soros da mali destek veriyor. Sivil toplum kuruluşlarının öncelikli hedefini, Brexit konusunda halka yeniden fikrinin sorulacağı ikinci bir referanduma gidilmesi oluşturuyor.