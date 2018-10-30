İngiltere’den ‘50 pence’lik AB hatırası

İngiliz hükümeti Mart 2019'da gerçekleşmesi beklenen Avrupa Birliği'nden ayrılık anısına madeni paraların piyasaya sürüleceğini açıkladı.

50 dakika önce
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İngiliz hükümeti Mart 2019’da gerçekleşmesi beklenen Avrupa Birliği’nden ayrılık anısına madeni paraların piyasaya sürüleceğini açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Phillip Hammond, daha önce İngiltere’nin 1973 yılında AB üyeliğine alınması, Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıl dönümü ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları anısına yapıldığı gibi AB’den çıkışı anmak için de para basılacağını duyurdu.

Piyasaya 29 Mart 2019’ta sürülmesi beklenen 50 pence madeni paraların üzerinde ‘Barış, refah ve tüm ülkelerle dostluk’ mesajının yazılacak.

23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen Brexit referandumunda İngilizlerin yüzde 51.9’u AB’den ayrılma yönünde oy kullandı. Londra’nın AB ile üyelik bağını gelecek yılın Mart ayında koparması hedefleniyor.

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