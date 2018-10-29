Hırsızlık ve adam yaralamadan, 4 kişiye 10’ar yıl hapis

İngiltere’nin kişi Hertfordshire bölgesinde 8 Nisan tarihinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 4 kişi, 6 Ekim Cuma günü Oxford Crown Mahkemesine çıkarıldı.

2 saat önce
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İngiltere’nin kişi Hertfordshire bölgesinde 8 Nisan tarihinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 4 kişi, 6 Ekim Cuma günü Oxford Crown Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemenin kararına göre hırsızlık, uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından yargılanan 34 yaşındaki Tyrone Benjamin, 26 yaşındaki Nizam Hassan, 27 yaşındaki Okan Dopran, 26 yaşındaki Danny Sole olmak üzere 4 kişi 10’ar yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Zanlıların, 8 Nisan 2018’de mücevher ve para çaldıkları ve araçlarında silah ve uyuşturucu bulundu.

Söz konusu bıçakla, evini soydukları 25 yaşındaki erkeği yaraladıkları ifade edilen zanlıların, 10’ar yıl hapis cezası aldıkları kaydedildi.

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