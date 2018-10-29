İngiliz bakan Duncan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına katılacak

Yeni Havalimanı’nın açılış töreni için İstanbul’a gelen İngiltere Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, 3. havalimanı hakkında “Burası dünyanın kalbinin attığı yer olacak” dedi.

İngiltere Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, CNN Türk’e röportaj verdi. Cumhuriyet’in 95. yıl kutlamaları hakkında konuşan Duncan, “Bayramınızı kutluyorum. Böyle bayramlar çok önemli. Darbe girişiminde bu yana bu 7 veya 8. ziyaretim” ifadelerini kullandı.

“BURASI DÜNYANIN KALBİNİN ATTIĞI YER OLACAK”

Açılışına katılacak olan Yeni Havalimanı hakkında da konuşan Duncan, “Çok büyük bir havalimanı, ben planlara baktım tam 6 uçak pisti var biz hala Heathrow Havalimanı’na 3 pisti yapıp yapmama tartışmasına yapıyoruz. Burası dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona getirecek. Türkiye zaten bölgede öncü bir ülke. Bence bu havalimanı da burayı çok iyi yansıtıyor. Buranın milli bir gurur kaynağı olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE KENDİNİ KORUMA KONUSUNDA HER TÜRLÜ HAKKA SAHİP”

TSK’nın Frat’ın doğusunu vurması hakkında açıklamalarda bulunan Duncan, “ Türkiye’nin pozisyonuna duruşuna saygı duyulmalı. Hafta sonu 4’lü bir zirve de gerçekleşti. Çok önemli bir ilerleme kaydedildi. Türkiye kendini koruma konusunda her türlü hakka sahip. İngiltere buna saygı duyuyor.” dedi