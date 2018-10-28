Eski kamyonu, evleri yaptılar İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan Martin Hill ve Iona Stewart çifti seyahat ederken konaklama ücreti ödemekten sıkılınca çareyi taşınabilir bir eve sahip olmakta buldu.

İngiltere’nin Nottingham kentinde yaşayan Martin Hill ve Iona Stewart çifti seyahat ederken konaklama ücreti ödemekten sıkılınca çareyi taşınabilir bir eve sahip olmakta buldu. Satın aldıkları eski bir kamyonu yenileyen çift, küçücük bir alanı konforlu bir eve dönüştürdü

İngiltere’nin Nottingham kentinde ev almanın yükü altında ezilmek istemeyen Iona Stewart ve Martin Hill çifti kendilerince bir çözüm buldu.

Seyahat etmeyi seven ve işlerini dışarıdan halledebilen çift gezerken yanlarında olabilecek bir eve sahip olmak istedi.

Çift bunun üzerine Ebay’den 3,600 sterline kamyon satın almaya karar verdi.

Iona ve Martin tüm vakitlerini geçireceği bu kamyonu yaşanabilir bir eve dönüştürmek için tam olarak 20 bin sterlin harcadı.

İngiliz çiftin böyle bir işe girmesinin amacı ise konaklama masraflarını kısmak…

Dışarıdan bakınca çok özel olduğu söylenemez ancak aracın içinde bir dairede olması gereken her şey var.

Kamyonu içindeki odalar kapılarla ayrılmış.Araç, lüks bir yatak odası, yaşam alanı, mutfak ve banyoya sahip.

Dışarıdan bakınca çok özel olduğu söylenemez ancak aracın içinde bir dairede olması gereken her şey var. (HABERTÜRK.COM)