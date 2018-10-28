Facebook’taki skandal dünya devine ‘ucuza’ patladı

İngiltere’de milyonlarca kullanıcısının bilgilerini sızdıran Facebook’a verilen ceza belli oldu.

Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook’taki 87 milyon kullanıya ait verilerin izinsiz bir şekilde kullanılmasının yankıları sürüyor. Cambridge Analytica skandalı nedeniyle uzun bir süre gündemden düşmeyen Facebook’a verilen ceza yapılan resmi duyuru ile belli oldu

Cambridge Analytica skandalı nedeniyle uzun bir süre gündemden düşmeyen Facebook’a verilen ceza yapılan resmi duyuru ile belli oldu

İngiltere’nin verilerin korunmasından sorumlu denetim kurumu İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi, Facebook’a veri paylaşım ihlalleri kapsamında para cezası verdi.

Yapılan açıklamada sosyal medya platformunun 646 bin dolar /yaklaşık 3.7 milyon TL) cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Facebook, bu yılın Nisan ayı başında yaklaşık 87 milyon kişiye ait verinin Cambridge Analytica adlı politik danışmanlık şirketi ile uygunsuzca paylaşılmış olabileceğini açıklamış ve Zuckerbeg konuyla ilgili ABD Senatosu’nda verdiği ifadede, “Kullanıcılarımızın verilerini tam olarak koruyamadık” diyerek özür dilemişti. (HÜRRİYET.COM)