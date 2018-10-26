Londra’da Kaşıkçı protestosu

Cemal Kaşıkçı‘nın öldürülmesinin yankıları sürerken İngiltere‘de de protestolar devam ediyor. Suudi Arabistan‘ın Başkent Londra‘da yer alan Büyükelçiliği önünde akşam saatlerinde toplanan gruplar protesto gösterisi düzenledi.

Londra’da yer alan “Savaşı Durdur Koalisyonu” ve “Adalet İçin Uluslararası Kampanya” adlı Sivil toplum kuruluşlarının ortakalaşa düzenlediği protesto Suudi Elçiliği önünde yapıldı. Protestoya katılan onlarca kişi İngiltere’nin Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulması istedi. Protesto sırasında yapılan açıklamalarda Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması talebi yenilendi. Protestonun bir diğer önemli konusu ise Suudi Arabistanın Yemen‘e yönelik sürdürdüğü savaştı. Protestocular Suudi Arabistan’a ellerindeki pankartlarla dur dedi. Bir diğer taraftan da protesto sırasında taşına pankartlarda da İngiltere’nin Suudi yönetimine karşı politikasını değiştirmesi istendi. (HABERLER.COM)