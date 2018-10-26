Fransız ‘Örümcek Adam’ Londra’nın en yüksek binasına tırmandı

Fransız 'örümcek adam' olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert, İngiltere'nin başkenti Londra'daki en yüksek bina olan Heron Tower'a tırmandı.

1 saat önce
0 82 Bir dakikadan az

Fransız ‘örümcek adam’ olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert, İngiltere’nin başkenti Londra’daki en yüksek bina olan Heron Tower’a tırmandı.

Fransız ‘örümcek adam’ olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robertİngiltere‘nin başkenti Londra‘daki en yüksek bina olan Heron Tower’a tırmandı. Robert, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. (EURONEWS)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

31 dakika önce
48

Londra’da Kaşıkçı protestosu

18 saat önce
124

Emlak acentesi BTC ile kira gelirinizi garanti edin

22 saat önce
134

Dr. Sırrı, toplumu kansere karşı bilinçlendirdi

2 gün önce
323

Vücutta Londra Şampiyonu oldu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin