Fransız ‘Örümcek Adam’ Londra’nın en yüksek binasına tırmandı Fransız 'örümcek adam' olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert, İngiltere'nin başkenti Londra'daki en yüksek bina olan Heron Tower'a tırmandı.

Fransız ‘örümcek adam’ olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert, İngiltere’nin başkenti Londra’daki en yüksek bina olan Heron Tower’a tırmandı.

Fransız ‘örümcek adam’ olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert, İngiltere‘nin başkenti Londra‘daki en yüksek bina olan Heron Tower’a tırmandı. Robert, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. (EURONEWS)