KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile İngiliz Bakan Duncan telefonda görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile telefon görüşmesi yaptı.

4 saat önce
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile telefon görüşmesi yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akıncı, kendisini arayan Duncan ile yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmede Duncan’a, Brexit sürecinde İngiltere’nin egemenliğinde bulunan Ada’daki üs bölgelerinde Kıbrıslı Türklerin haklarının gözetilmemesi hususunda kaygılarını ilettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Akıncı ve Duncan’ın Kıbrıs sorununda gelinen son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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