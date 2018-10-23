Ryanair uçağında ırkçı saldırıya soruşturma Barcelona'dan Londra'ya uçan Ryanair uçağında bir kişi 77 yaşındaki siyah bir kadına ırkçı ifadelerle tacizde bulundu.

Barcelona’dan Londra’ya uçan Ryanair uçağında bir kişi 77 yaşındaki siyah bir kadına ırkçı ifadelerle tacizde bulundu. Kadının yanından kaldırılmasını isteyen beyaz yolcunun ırkçı saldırıları David Lawrence adlı başka bir yolcu tarafından kameraya kaydedilirken, İngiltere polisi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Lawrence’ın çektiği videoda beyaz bir yolcu koridor tarafında oturan bir kadının başka yere oturmasını istiyor. Kadının “Sen kim oluyorsun da böyle bir talepte bulunuyorsun” itirazına “Benimle s…ğimin yabancı diliyle konuşma seni çirkin inek” diyerek karşılık veriyor.

Arka koltuktaki bir yolcunun “Yeter artık” demesi üzerine de “Bu siyah p.ç yanımdan kalkana kadar devam edeceğim” dedi.

Kadın yolcunun kızı Huffington Post’a yaptığı açıklamada “Babamı kaybedeli bir yıl oldu. Bu onların evliliğinin 50. yıl dönümüydü. Uzun süredir depresyondaydı. Bu yüzden bu seyahatin ona iyi geleceğini düşünmüştüm” dedi.

Adamın, annesinin yan koltuğa oturmasına ‘siyah olduğu’ için karşı çıktığını belirtip, “Annemin artriti olduğu için yerinen kalkıp adama yol vermesi biraz uzun sürdü, olay bunun üzerine başladı. Annem yıkıldı.” dedi.

SENİN BURADA OTURMAMAN LAZIM

Irkçı saldırıyı filme alan David Lawrence ise BBC Radio 5’e konuk oldu ve olayı şöyle anlattı:

“Her şey sakindi. Kalkmaya hazırdık. Birden adamın biri uçağa bindi ve koltuğuna doğru gitti. Koridor tarafından oturan kadına karşı çok sert ifadeler kullandı.”

“Çok yüksek sesli ve saldırgancaydı. Kadına önünden çekilmesi için bağırdı. ‘Kımılda biraz’, ‘Senin burada oturmaman lazım’ gibi şeyler söyledi.”

Lawrence durumu pilota ve kabin görevlilerine bildirdikleri halde “Yetkili kanalları kullanarak şikayetinizi iletebilirsiniz” yanıtı aldıklarını söyledi.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar, ırkçı saldırıda bulunan beyaz yolcuyu uçaktan indirmediği için Ryanair firmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan boykot çağrıları yapılırken Ryanair ise BBCye “Bu tür zaptedilmez davranışları çok ciddiye alıyoruz. Söz konusu kişinin bir daha Ryanair ile uçması yasaklanacak” açıklamasını yaptı.

İngiltere polisi de olayla ilgili soruşturma başlattı. (BBCTÜRKÇE)