Londralı fotoğrafçılar Ara Güler’i uğurladı

Londra Alternatif Fotoğraf Topluluğu haftalık buluşmasında yaşamını yitiren usta foto muhabiri Ara Güler’i uğurladı.

2 saat önce
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Londra’da Türkçe konuşan toplum üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu Londra Alternatif Fotoğraf Topluluğu haftalık buluşmasında yaşamını yitiren usta foto muhabiri Ara Güler’i uğurladı.

Türkiye’nin görsel belleği olarak kabul edilen Ermeni kökenli Türk vatandaşı Ara Güler’in hayata gözlerini yumması başta fotoğraf camiası olmak üzere toplumun farklı kesimlerinde derin hüzün yarattı. Tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitiren Güler, Londra’da da uğurlandı. Londra Alternatif Fotoğraf Topluluğu (LAPS) adıyla geçen yıl kurulan ve bünyesinde her kademeden fotoğrafçı bulunan grup haftalık toplantısında Ara Güler’i yakından tanımaya çalışıp, onu ebediyete uğurladı. Ünlü fotoğraf duayeni hakkında yapılan belgesel filmi izleyen yaklaşık 30 kişi kah duygulandı kah ise Ara Güler’in içten tavırları ile gülümsedi. Belgesel gösteriminin ardından kısa bir değerlendirme yapan LAPS yöneticisi Emrah Şahbaz, Güler’in vefatının fotoğraf camiasında doldurulması zor bir oyuk açtığını ifade etti. Bazı LAPS üyelerinin de fikirlerini dile getirmesinin ardından toplantı sona erdi

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