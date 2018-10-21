Hamburger yemek için 18 saat sırada beklediler

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da açılan fast-food restoranı izdihama sebep oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi, kentte ilk şubesini açan Asya merkezli fast-food firmasının önünde hamburger ve tavukburger alabilmek için saatlerce bekledi.. Hamburger dışında Asya’ya özgü fast-food çeşitlerini de denemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.Kuyruğun en önünde yer alan iki kişi 18 saat boyunca 08:00’da kapılarını açan dükkanın önünde bekledi. Kızartılmış tavuk, domates soslu makarna ve sosisli sandviçin bulunduğu menü 28 liraya satılıyor.Double Yumburger adı verilen hamburger çeşidi de oldukça rağbet gördü. Özellikle Filipin asıllı İngiliz vatandaşlarının, yeni açılan şubeye ilgisi büyük oldu. (HÜRRİYET.COM)