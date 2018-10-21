Hamburger yemek için 18 saat sırada beklediler

İngiltere'nin başkenti Londra'da açılan fast-food restoranı izdihama sebep oldu.

3 saat önce
0 79 Bir dakikadan az

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da açılan fast-food restoranı izdihama sebep oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi, kentte ilk şubesini açan Asya merkezli fast-food firmasının önünde hamburger ve tavukburger alabilmek için saatlerce bekledi.. Hamburger dışında Asya’ya özgü fast-food çeşitlerini de denemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.Kuyruğun en önünde yer alan iki kişi 18 saat boyunca 08:00’da kapılarını açan dükkanın önünde bekledi. Kızartılmış tavuk, domates soslu makarna ve sosisli sandviçin bulunduğu menü 28 liraya satılıyor.Double Yumburger adı verilen hamburger çeşidi de oldukça rağbet gördü. Özellikle Filipin asıllı İngiliz vatandaşlarının, yeni açılan şubeye ilgisi büyük oldu. (HÜRRİYET.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
153

Cem Yılmaz, servetine servet katacak

2 gün önce
567

TC Londra Başkonsolosluğu, Leicester bölgesini ziyaret etti

2 gün önce
1.079

‘İngiltere’nin en tehlikeli adamı’ cezaevinden çıktı

3 gün önce
441

‘Kanser Farkındalık’ seminerini Dr. Teoman Sırrı sunacak

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin