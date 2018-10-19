Birleşik Krallık, yeni 50 sterlinlik banknot basıyor

İngiltere Merkez Bankası yeni bir 50 sterlinlik banknot basmayı planlıyor.

2 saat önce
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İngiltere Merkez Bankası yeni bir 50 sterlinlik banknot basmayı planlıyor.

Çevre dostu olan polimer üzerine basılması planlanan banknotların ne zaman kullanıma gireceği henüz kesin olarak açıklanmadı. Banknot üzerinde kimin yer alacağı ise halk tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilerek belirlenecek.

İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden Sarah John, banka olarak halka, güvenle kullanabilecekleri yüksek kalite banknotlar sağlamanın sorumlulukları arasında olduğunu hatırlatarak, 50 sterlini polimer üzerine basmanın bu sorumluluklarını farkında oldukları anlamına geldiğini dile getirdi.

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