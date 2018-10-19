TC Londra Başkonsolosluğu, Leicester bölgesini ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu, İngiltere’de başkent Londra’dan sonra en fazla toplum üyesi bulunan Leicester bölgesini ziyaret etti.

1 saat önce
0 132 Bir dakikadan az

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu, İngiltere’de başkent Londra’dan sonra en fazla toplum üyesi bulunan Leicester bölgesini ziyaret etti.

Birçok toplum üyesiyle bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, organizasyonu düzenleyen ve toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Konsolosluk organizasyonun ardından şu paylaşımda bulundu:

“Leicester, Londra’dan sonra İngiltere’de en fazla vatandaşımızın yaşadığı şehirlerden birisi. Dün Leicester’da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sohbet ettik, Başkonsolosluk faaliyetleri hakkında bilgi verdik, düşünce ve temennilerini not ettik. Çok güzel bir gün oldu. Organizasyonu gerçekleştiren ve toplantıya katılan herkese teşekkür ediyoruz.”

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

58 dakika önce
30

Cem Yılmaz, servetine servet katacak

58 dakika önce
220

‘Türkiye İngiltere’den plastik çöp ithalatını artırıyor, çevre uzmanları endişeli’

3 saat önce
537

‘İngiltere’nin en tehlikeli adamı’ cezaevinden çıktı

5 saat önce
257

Corbyn’den Nazım Hikmet Şiirli mesaj

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin