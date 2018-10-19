TC Londra Başkonsolosluğu, Leicester bölgesini ziyaret etti Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu, İngiltere’de başkent Londra’dan sonra en fazla toplum üyesi bulunan Leicester bölgesini ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu, İngiltere’de başkent Londra’dan sonra en fazla toplum üyesi bulunan Leicester bölgesini ziyaret etti.

Birçok toplum üyesiyle bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, organizasyonu düzenleyen ve toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Konsolosluk organizasyonun ardından şu paylaşımda bulundu:

“Leicester, Londra’dan sonra İngiltere’de en fazla vatandaşımızın yaşadığı şehirlerden birisi. Dün Leicester’da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sohbet ettik, Başkonsolosluk faaliyetleri hakkında bilgi verdik, düşünce ve temennilerini not ettik. Çok güzel bir gün oldu. Organizasyonu gerçekleştiren ve toplantıya katılan herkese teşekkür ediyoruz.”