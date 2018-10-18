İskoçya’da deli dana hastalığı görüldü

İskoçya’da bulunan Aberdeenshire'daki bir çiftlikte ölen bir inekte ‘deli dana’ hastalığı teşhis edildi.

45 dakika önce
0 117 Bir dakikadan az

İskoçya’da bulunan Aberdeenshire’daki bir çiftlikte ölen bir inekte ‘deli dana’ hastalığı teşhis edildi.

Kırsal Ekonomi Bakanı Fergus Ewing, henüz ismi açıklanmayan çiftlikte kesim faaliyetlerinin durdurulduğunu kaydetti.

İskoçya’da ‘deli dana’ hastalığının 10 yıl aradan sonra ilk defa görüldüğü açıklanırken, İskoçya’daki çiftlikte bir hayvanın ölümünün ardından bölgede araştırma başlatıldığı ancak henüz hastalığın kaynağının belirlenmediği açıklandı.

Söz konusu hastalık, İngiltere’de 2015’ten bu yana 16’ncı kez görüldü.

Baş Veterinerlik Görevlisi Sheila Voas konuyla ilgili şunları söyledi: “Çiftçilerin hastalık konusunda tedbirli olması gerekiyor. Bu durumda hastalığın nereden geldiğini söylemek için çok erken olsa da, kaynağının tespit edilmesi için gereken çalışmalar başlatıldı. Bu soruyu cevaplamak için Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı ile yakından çalışıyoruz.”

NFU İskoçya Başkanı Andrew McCornick, “Bu BSE (deli dana) vakasını Aberdeenshire bölgesinde öğrenmek üzücü. Risk durumu göz ardı edilemez. Fakat bu hastalığın varlığı bizi İngiltere genelinde geriye itiyor.” dediç

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

3 saat önce
276

May: “Brexit’te geçiş süreci birkaç ay uzatılabilir”

23 saat önce
325

Almanların yüzde 81’i AB’den memnun

1 gün önce
424

AB liderleri toplanıyor; anlaşmasız Brexit ihtimali artıyor

1 gün önce
1.942

Cinsel ilişkide yataktan düşen kadın yatak şirketine dava açtı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin