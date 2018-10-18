İskoçya’da deli dana hastalığı görüldü

İskoçya’da bulunan Aberdeenshire’daki bir çiftlikte ölen bir inekte ‘deli dana’ hastalığı teşhis edildi.

Kırsal Ekonomi Bakanı Fergus Ewing, henüz ismi açıklanmayan çiftlikte kesim faaliyetlerinin durdurulduğunu kaydetti.

İskoçya’da ‘deli dana’ hastalığının 10 yıl aradan sonra ilk defa görüldüğü açıklanırken, İskoçya’daki çiftlikte bir hayvanın ölümünün ardından bölgede araştırma başlatıldığı ancak henüz hastalığın kaynağının belirlenmediği açıklandı.

Söz konusu hastalık, İngiltere’de 2015’ten bu yana 16’ncı kez görüldü.

Baş Veterinerlik Görevlisi Sheila Voas konuyla ilgili şunları söyledi: “Çiftçilerin hastalık konusunda tedbirli olması gerekiyor. Bu durumda hastalığın nereden geldiğini söylemek için çok erken olsa da, kaynağının tespit edilmesi için gereken çalışmalar başlatıldı. Bu soruyu cevaplamak için Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı ile yakından çalışıyoruz.”

NFU İskoçya Başkanı Andrew McCornick, “Bu BSE (deli dana) vakasını Aberdeenshire bölgesinde öğrenmek üzücü. Risk durumu göz ardı edilemez. Fakat bu hastalığın varlığı bizi İngiltere genelinde geriye itiyor.” dediç