AB liderleri toplanıyor; anlaşmasız Brexit ihtimali artıyor

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında aylardır devam eden müzakerelerin Brüksel’de yapılacak zirvede tamamlanması bekleniyordu ancak İrlanda sorunu bunun henüz mümkün olmadığını gösteriyor. Had safhadaki belirsizlik, karşılıklı suçlamalar, ortaya atılan iddialar var. Anlaşmasız Brexit ihtimali ise giderek büyüyor.

Özellikle İrlanda sorunu ile ilgili pürüzlerin giderilememesi üzerine Avrupa Birliği adına Brexit müzakerelerini yürüten Michel Barnier’nin bu sabah geçiş sürecini bir yıl daha uzatmaya sıcak baktığı iddiaları gündeme geldi. Böylece taraflar arasında ticaret konularının açıklığa kavuşturulana kadar İngiltere’nin Ortak Pazar’da ve Gümrük Birliği’nde daha uzun süre kalması öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ YAPILAN ACİL TOPLANTIDAN ANLAŞMA ÇIKMAMIŞTI

Londra’nın Brexit Bakanı Dominic Raab ile AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier geçtiğimiz Pazar günü Brexit sorununa acil çözüm aradı ancak anlaşma çıktığı iddiaları asılsız çıktı. Bu doğrultuda bugün ve yarın yapılacak kritik zirveden anlaşma çıkması mümkün görünmüyor.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’un pazartesi akşamı 27 Avrupa Birliği ülkesi liderine gönderdiği davetiyede “Anlaşmasız Brexit ihtimalinin yüksek” olduğu belirtilerek olumlu düşünceler içerisinde anlaşma sağlanması için gerekenin yapılması gerektiği ifade edildi.

29 Mart 2019 tarihinde anlaşmasız Brexit gerçekleşirse, İngiltere AB için herhangi bir ticari ortak haline gelecek.

BAŞBAKAN MAY BRÜKSEL’DE KONUŞMA YAPACAK

Brexit’in çıkmaza girdiği bir dönemde İngiltere Başbakanı Theresa May bugün öğleden sonra 27 Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarına yönelik kısa bir konuşma yapacak. Daha sonra ise 27 Avrupalı lider akşam yemeğinde Brexit’i masaya yatıracak.

İngiltere’de Brexit karşıtlarının yürüttüğü kampanyalar ise yeni bir referandumun yapılma ihtimalini teknik anlamda mümkün kılmıyor.