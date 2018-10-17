Cinsel ilişkide yataktan düşen kadın yatak şirketine dava açtı

İngiltere‘de eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yataktan düşen 4 çocuk annesi Claire Busby adlı kadın, yatak şirketine 1 milyon sterlinlik tazminat davası açtı.

YATAKTAN DÜŞEN KADIN 1 MİLYON STERLİNLİK DAVA AÇTI

İngiliz basını son yıllardaki en ilginç davayı konuşuyor. Eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yataktan düşen Claire Busby adlı kadın, yatak şirketine 1 milyon sterlinlik tazminat davası açtı.

2 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, FELÇ KALDI

İngiltere’nin Berkshire’da yaşayan 4 çocuk annesi Busby, hayatını karartan kaza sonrası iki defa kalp krizi geçirdi ve felç kaldı. Kadın, “yatağın kendisini mancınık gibi fırlattığını” iddia ediyor.

YATAK FİRMASI SORUMLULUK KABUL ETMEDİ

Yatak firması ise 46 yaşındaki kadının başına gelen kaza ile ilgili sorumluluk kabul etmiyor. Davanın sürdüğü belirtildi. (HABERLER.COM)