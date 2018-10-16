Hackney’deki cinayet davasında, Yiğiter Gök’e 9 yıl hapis cezası HACKNEY'DEKİ evinden birkaç metre ileride 34 yaşındaki Daniel Frederick’i bıçaklayarak ölmesine sebep olan 5 kişiye toplamda 64 yıl hapis cezası verildi.

HACKNEY’DEKİ evinden birkaç metre ileride 34 yaşındaki Daniel Frederick’i bıçaklayarak ölmesine sebep olan 5 kişiye toplamda 64 yıl hapis cezası verildi.

Londra’nın Stoke Newington bölgesinde 8 Ocak’ta meydana gelen olayda aralarında Yiğiter Gök’ün de bulunduğu 5 kişi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 3’ü 18 yaşından küçük olması gerekçesiyle isimleri açıklanmazken, diğer zanlıların ise 19 yaşındaki Kacper Karasinski ve 18 yaşındaki Yiğiter Gök olduğu açıklandı.

Kacper Karasinski ve diğer 2 zanlı Frederick’in ölümünden suçlu bulurken, Yiğiter Gök ve bir diğer zanlı ise ‘adam öldürmeye teşebbüsten’ suçlu bulundu.

Yargıç Philip Katz QC, Frederick’in 8 Ocak’ta “yanlış zamanda yanlış yerde” olduğunu söyleyerek, “Frederick, yedi kez bıçaklandı. Yakın çevrelerden gelen gençleri de içine alan şiddetin masum kurbanı olduğuna inanıyor ve katillerine yabancıydı” dedi.

Yasal nedenlerle ismi açıklanmayan 16 yaşındaki erkek, cinayetten suçlu bulunmuş ve ömür boyu en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hackney’den 19 yaşındaki Kacper Karasinski ve 17 yaşındaki bir çocuk cinayetten suçlu bulundu. Karasinski en az 20 yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, diğer genç en az 17 yıl boyunca hapis cezası aldı.

Stoke Newington’dan 18 yaşındaki Yiğit Gök’ü ve 17 yaşındaki bir erkek çocuğu da ‘adam öldürmeye teşebbüsten’ suçlu bulundu. Gök dokuz yıl hapis cezası aldı.

17 yaşındaki bir erkek hariç tüm sanıkların, daha önce ‘bıçak taşımak’ nedeniyle sabıkası olduğu açıklandı.