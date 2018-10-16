İngiltere’de dini nefret suçlarının çoğu Müslümanlara yönelik

İngiltere’de dini inançlar nedeniyle insanlara yöneltilen nefret suçlarında bir artış oldu.

İngiltere ve Galler’deki polis verilerine göre geçen yılki rakamlarla karşılaştırıldığında nefret suçlarında yüzde 40’lık bir artış olduğu kaydedildi.

Dini nefret suçlarının yüzde 52’sinin ise Müslümanlara yönelik olduğu açıklandı.

Toplam nefret suçu sayısı, Nisan 2017’den Mart ayına kadar yüzde17’lik bir artışla 94 bin 98 seviyesine ulaştı. Bunların dörtte üçünden fazlası (yüzde 76) “ırk nefreti” olarak sınıflandırıldı.

Nefret suçu, mağdurun ırk, din, cinsel yönelim, engellilik ya da trans kişiliğe karşı düşmanca davranmayı düşündüğü bir suç olarak tanımlanır.

Cinsel yönelimi nedeniyle insanlara yönelik suçlar yüzde 12 oranında, dini nefret yüzde 9, özürlülük yüzde 8 ve transseksüel nefret suçları yüzde 2’dir.

Birden fazla motivasyonları varsa, suçlar bir defadan fazla sınıflandırılır.

Konuyla ilgili yorum yapan BBC Muhabiri Danny Shaw, “Her kategoride artışlar oldu, ancak bu kısmen polis tarafından kullanılan daha iyi raporlama yöntemleri ile yansıtılabilir ve polis hedef kişilerin açığa çıkması konusunda istekli” dedi.

Polis verilerine göre, 2012 – 2013 yılları arasında 42 bin 255 olarak kaydedilen nefret suçu sayısı son yıllarda ikiye katlandı.

Rakamlar, İçişleri Bakanlığı’nın, insanlara karşı önyargılı olan, kötüye kullanımdan kaynaklanan suçların nefret suçu olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığına dair bir inceleme yapmasıyla ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay, Hukuk Komisyonu tarafından yapılan bir gözden geçirmenin, kadın düşmanlığından kaynaklanan suçların – kadınlara karşı hoşnutsuzluk, hor görülme ya da kökleşmiş önyargılar – nefret suçları olarak değerlendirilip ele alınmayacağını açıkladı. Şimdi aynı gözden geçirmenin erkeklere karşı düşmanlığı da ele alacağı ortaya çıktı.