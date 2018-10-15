5 İngiliz’e hayat veren Sakine Tezerdi’nin kardeşine İngilizlerden teşekkür

LONDRA’DA uçak bileti fiyatlarını karşılaştırdığı seyahat acentesinden dönerken elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren ve organları 5 İngiliz’e hayat veren 56 yaşındaki Sakine Tezerdi’nin kardeşine, İngiliz yetkililer bir mektup ve Tezerdi’nin saçlarıyla teşekkür etti

İngiltere’nin başkenti Londra’da trafik kazasında hayatını kaybeden ablasının organlarını bağışlayan ve bu sayede 5 kişiye yeniden hayat veren Şehriban Tezerdi’ye İngiltere Sağlık Kuruluşu NHS’den (National Health Service) teşekkür mektubu geldi. Adıyaman’da yaşayan Şehriban Tezerdi, “Mektubu ağlayarak okuduk. Annem ve ben zarfın içinden çıkan saçları koklayarak uyuyoruz” dedi.

3 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden 22 yıl önce Londra’ya giden ve uzun yıllar önce eşinden ayrılan Sakine Tezerdi (59) Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu Londra’nın Dalston bölgesinde yaşıyordu. Adıyaman’a uçak bileti almaya giden Sakine Tezerdi’ye 28 Ağustos günü eve dönerken yaya geçidinde elektrikli bisiklet çarptı. Bisikletli olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Sakine Tezerdi, Londra Kraliyet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. İngiliz doktorlar, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan kız kardeşi Şehriban Tezerdi’yi (50) arayarak, tercüman aracılığıyla “Elimizden geleni yaptık ama kurtaramadık. Organlarını bağışlamak ister misiniz?” diye sordu. Şehriban Tezerdi de, İngiliz doktorlara “Onun organları toprak olmaması gerekir” diyerek organlarını bağışlamayı kabul etti. Tek isteği ise kardeşine ait saçların kendisine yollanmasıydı.

‘KOKLAYARAK UYUYORUZ’

Tezerdi’nin böbrekleri, karaciğeri, kalbi ve pankreası organ nakli bekleyen 5 İngiliz’e hayat verdi. İngiltere’deki sağlık kuruluşu National Healt Servis (NHS) tarafından abla Şehriban Tezerdi’ye gönderilen teşekkür mektubu ise önceki gün ulaştı. Kardeşinin saçları da mektubun içindeydi. SABAH’a konuşan Şehriban Tezerdi hislerini şöyle anlattı: “Ablam hep yardım ve iyiliksever bir insan olarak yaşadı. Böyle bir insanın organlarının toprak olup gitmesine aile olarak gönlümüz razı olmadı. Ölüp giderken de insanlara faydalı oldu, melek gibi biriydi. Mektubu ağlayarak okuduk. Annem ve ben zarfın içinde çıkan saçlarını koklayarak uyuyoruz.”