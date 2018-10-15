İngiltere kraliyet ailesine yeni bebek geliyor

Prens Harry ile Mayıs ayında dünya evine giren Meghan Markle’ın hamile olduğu açıklandı.

İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry ile ABD’li oyuncu Meghan Markle bebek heyecanı yaşıyor. Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda’ya gerçekleştirecekleri ve 16 gün sürecek ilk resmi ziyaretlerine başlamak üzere Avustralya’nın Sydney şehrine geldi.

İLK BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALACAKLAR

Hemen ardından Kensington Sarayı’nda yapılan açıklamada, Markle’ın hamile olduğu açıklandı. Sorun çıkmamaması halinde, çift ilk çocuklarına sahip olacak.

BÜYÜK BİR BASIN ORDUSU KARŞILADI

Sydney şehrine varan Harry ve Meghan büyük bir güvenlik duvarı içinde basın ordusu tarafından karşılandı. Çift, Kraliçe’nin Avustralya temsilcisi olan Genel Vali Peter Cosgrove’un Sydney Limanı konutu Admiralty House’a götürüldü.