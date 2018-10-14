Enfield Country Club’da saldırı

Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde bulunan Trent Park Country Club’da 55 yaşında bir erkek saldırıya uğradı.

Eylül ayının ilk günü gece saat 12.45 sularında meydana gelen olayda kafatası kırılan ve beyin kanaması geçiren kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Saldırıyla ilgili olarak polis tarafından tutuklanan ve ağır bedensel zarar vermek suçlaması yapılan 44 yaşındaki Charles Joaque’nin ise Cuma günü Wood Green Crown Court’ta yargı önüne çıkartılacağı açıklandı.

Polis saldırıyla ilgili daha fazla bilgisi olanların 101 numarayı, CAD 5988-September 1 koduyla aramalarını istedi.

Trent Park Country Club da bir açıklamada bulundu. Facebook sayfasından yapılan açıklamada, polis soruşturmasına destek verenlere teşekkür edildi ve olayda yaralanan kişi için “Sürekli düşüncelerimiz ve dualarımız için bize katılın, aile ve arkadaşlarına sevgi ve destek verin” denildi.

Açıklamada, bölge halkına da çağrıda bulunularak “ Ayrıca soruşturmalarında yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen Enfield Polis Karakolu ile iletişime geçin” mesajı verildi.