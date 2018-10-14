Londra’nın merkezinde gerilimli saatler!

İngiliz İşçi Partisi ve Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn tarafından desteklenen ‘Irkçılığa Karşı Ayaklan’ sloganını esas alan Momentum Grup ile Demokratik Futbol Çocukları İttifakı (DFLA) olarak adlandırılan aşırı sağ grup elemanları arasında dün Londra’nın merkezindeki eylemlerinin çatışmaya dönmesini polis güçlükle engelledi.

Park Lane’den, White Hall’e doğru yürüyüşe geçen gruplara atlı ekiplerle müdahale eden Londra polisi, taraflar arasındaki gerilimin büyümesini önledi. Zaman zaman yaşanan çatışmalar sonrası polis tarafından yapılan açıklamada bir kişinin tutuklandığı belirtildi.

Arsenal, Tottenham, West Ham, Birmingham, West Bromwich Albion, Nottingham Forest ve Swansea takımlarının pankartlarını taşıyan aşırı sağ grup DFLA üyeleri, polisle de çatıştı. Trafiğin uzun süre durduğu Londra’da Momentum Grup elemanları da ‘Naziler sokaklarımızı korkutuyor’, ‘Toplumumuzda faşizme geçit yok’, ‘Göçmenler hoşgeldiniz’ yazılı pankartlar açtı.

DFLA’nin Facebook’taki sayfasında da “Cihatçıları geri getirmeyin”, “ Tecavüz çeteleri ve damatları” gibi göçmenlere yönelik hakaretler yer aldı.