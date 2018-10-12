İngiltere’de beklenen karar: ‘Tıbbi esrar’ kullanımı yasallaştı İngiltere’de 1 Kasım itibariyle doktorlar hastalarını, esrar ve esrar kaynaklı ilaçlar ile tedavi edebilecek.

İngiltere’de 1 Kasım itibariyle doktorlar hastalarını, esrar ve esrar kaynaklı ilaçlar ile tedavi edebilecek.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, doktorların esrar içerikli ilaçları 1 Kasım’dan itibaren hastalara reçete edebileceğini söyledi.

Yeni düzenlemenin İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda için geçerli olduğu açıklandı.

Tıbbi kullanım için esrar bazlı ürünlere ilişkin yeni düzenlemeleri belirleyen Bakan Javid, şunları söyledi:

“Bu düzenleme, esrar içerikli ürünleri açıkça mevcut ilaç çerçevesine taşıyor. Bu düzenlemeler kendi içinde bir son değildir. ACMD (Uyuşturucuların Kötüye Kullanımı Danışma Konseyi) uzun süreli bir araştırma yapacak ve Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (Nice), gelecek yıl ekim ayında sağlık personellerine esrar içerikli ilaçların kullanımı konusunda tavsiyede bulunmak üzere görevlendirildi. Hükümet, ACMD’nin nihai tavsiyesini sunduğunda kanıt tabanı geliştirip gözden geçirdikçe, söz konusu düzenlemenin etkisini yakından izleyecektir.”