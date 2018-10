İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları toplandı

İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu, Londra’nın Haringey bölgesinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’nın da bulunduğu toplantıya birçok İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu üyeleri katıldı.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak İngiliz siyasetinde etkin olmak ve siyasi partiler nezdindeki gücü artırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantı, bu kapsamda yapılan ilk üye toplantısı olarak nitelendirildi.

Toplantıya katılan Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Kıbrıs ve Kıbrıslı Türkler için İngiltere’nin öneminden bahsederek, İngiltere’de yaşayan toplumumuzun İngiltere siyasetinde etkin olması gerektiğini ve gücünü artırması gerektiğini ifade etti.

Devlet temsilcisi olarak İngiltere’de her siyasi partiyi destekleyen toplum üyelerinin yanında olduğuna işaret eden Tuncalı, toplum üyelerinin siyasi toplantılarını başlangıç olarak nitelendirerek, İngiltere siyasetinde ilerleyen zamanlarda daha başarılı ve etkin bir rol almaları için çaba sarf edildiğini dile getirdi.

Londra Gazete’ye konuşan Tuncalı sözlerine şöyle devam etti:

“İngiltere’de toplumumuz çok başarılı. İngiltere, hem Kıbrıs için hem de burada yaşayan toplumumuz için çok önemli. Kıbrıslı Türklerin başarıları her alanda, siyasetten ekonomiye, iş adamlarından kültür konularına, her alanda ileriye gidiyoruz. Ama bu başarılara ve İngiltere’ye verdiğimiz öneme bakılırsa çok daha iyi noktalarda olmalıyız diye düşünüyoruz. Bu sebeple siyasi partiler nezdindeki gücümüzü de artırmak istedik. Siyasetteki gücümüzü artırmak için de her partiye ilgi duyan arkadaşları toparlamaya çalışıyoruz. Bu da ilk toplantı. Belki işçi partisi nezdinde, Kıbrıslı Türk Dostları grubu ve Muhafazakar Parti nezdinde de Kıbrıslı Türk Dostları grubunu kuracağız ki İngiliz siyasetine bizim toplumun Kıbrıslı Türkler öncelikli bir dönemini İngiliz siyasetine biraz daha baskın bir şekilde aktarabilelim. Amacımız bu. Ben burada Temsilcilik olarak sadece toplumumuzun önemli bireylerini bir araya getirip konuşma platformu sunuyorum. Ondan sonrası onların kişisel çabası ve gayretleriyle olacak. Biz sonuçta devletin bir temsilciliğiyiz. Bu platformu sağlarım, onlar neticede nereye karar verirlerse onlara da saygı duyarım. Belediye Meclis üyelerimiz de destek oldu bize. Başlangıç olarak uygun adımlar bunlar”