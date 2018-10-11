Londra’da her yıl 55 bin kişi kayboluyor… Londra, geçtiğimiz on yılda rapor edilen kayıp vakalarında yüzde 72'lik bir artış görüldüğü ve her yıl yaklaşık 55 bin kayıp vakasının polise bildirildiği kaydedildi.

Londra, geçtiğimiz on yılda rapor edilen kayıp vakalarında yüzde 72’lik bir artış görüldüğü ve her yıl yaklaşık 55 bin kayıp vakasının polise bildirildiği kaydedildi.

Söz konusu kayıp vakalarının oldukça fazla olduğu ifade edilirken, vakaların araştırılmasında ise Metropolitan Polisi’nin maddi olarak büyük bir harcama yaptığı açıklandı.

Kayıp vakalarının sayısını ve maddi tutarını araştıran araştırmacının elde ettiği rapora göre, Metropolitan Polisi tarafından her mali yılda 70 milyon pound ile 130 milyon pound arasında harcama yapıldığı kaydedildi.

Kaybolanların yaklaşık yüzde 80’inin 24 saat içinde geri döndüğü ya da 24 saat içinde bulunduğu belirtilirken, söz konusu düşük riskli kayıpların bile Metropolitan Polisi için bir maliyete denk geldiği açıklandı.

Portsmouth Üniversitesi’nde bulunan Kayıp Şahıslar Merkezi, orta riskli bir davanın maliyetinin bin 325 pouns ile 2 bin 415 pound arasında olduğunu tahmin ediyor ancak diğer davalar için daha yüksek harcamalar yapılıyor.

Dr Karen Shalev Greene, yüksek riskli davaların arama kurtarma ekipleri ve helikopterler gibi çok daha fazla faaliyet gerektirdiği için daha yüksek maliyetlere yol açtığını belirtti.